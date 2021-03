Joao Pedro: “Semplici ha portato serenità ed entusiasmo. Di Francesco? Era più rigido”

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il calciatore del Cagliari, Joao Pedro, ha parlato tra le altre cose anche dell’arrivo di Leonardo Semplici sulla panchina dei sardi. Queste le sue parole: “Mister Semplici ha portato una nuova serenità e un bel po’ di entusiasmo. E sette punti in quattro partite. Di Francesco? Era più rigido ma eravamo noi calciatori a dover cambiare passo e ci siamo riusciti“.

Infine, una considerazione sugli obiettivi personali: “Non ho l’ossessione di battermi per lo scudetto o per una coppa europea. Sono il capitano di quello che per me è il club migliore del mondo, la gente che viene in questa città stupenda non vuole più andarsene. Per me tutto questo equivale a essere un numero uno”.

Foto: twitter Serie A