Joao Pedro: “Ringrazio il Pisa e chi ha fatto la trattativa, ma preferisco restare in Messico”

15/01/2026 | 21:51:35

Il Pisa aveva chiuso la trattativa con l’Atletico San Luis per Joao Pedro nel giro di 24 ore come vi avevamo raccontato in esclusiva da ieri mattina. Dopo le indiscrezioni del giornalista Cesar Merlo è arrivata anche la conferma della rinuncia definitiva di Joao Pedro che sui social ha spiegato le ragioni del mancato ritorno in Serie A: “Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà”.

foto x san luis