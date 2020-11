Joao Pedro, numeri da capogiro: media migliore di Neymar e Gabriel Jesus. Si sogna la Nazionale

Quale giocatore non sogna di poter vestire un giorno i colori della propria Nazionale? Figuriamoci in Brasile, poi, quando da piccoli, da quando si gioca nelle “favelas” si prova ad emulare le gesta di Pelè, di Romario, di Ronaldo, Zico e quanti altri.

Un sogno che certamente avrà anche Joao Pedro. Il capitano del Cagliari, come riporta la Gazzetta dello Sport, in questo momento meriterebbe e come una chiamata dalla “Seleçao”.

Dall’inizio della scorsa stagione a oggi, Joao Pedro è il calciatore brasiliano ad aver segnato più reti nei principali cinque campionati europei. 23 gol suddivisi in 18 nella passata stagione e 5 in quella attuale, con una media che lo pone davanti a Gabriel Jesus del Manchester City, autore di 16 reti e di un mostro sacro come Neymar col PSG autore di 15 gol. Ma non solo, anche di Richarlison, nuovo bomber dell’Everton autore di 14 gol.

Al momento il ct Tite sembra snobbarlo ma se questi numeri dovessero essere confermati nel corso della stagione in corso, è facile pensare che una chiamata nella Nazionale e sarebbe un premio straordinario per il giocatore, giunto in Italia dall’Atletico Mineiro nel 2010, per sposare la causa del Palermo, ma dal 2014, che è al Cagliari, è definitivamente sbocciato.

Foto: Twitter Serie A