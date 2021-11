Joao Pedro non basta, Pasalic e Zapata regalano la vittoria all’Atalanta. Contro il Cagliari termina 2-1

L’Atalanta espugna l’Unipol Domus e batte 2-1 il Cagliari. I bergamaschi sono partiti subito forte e dopo appena cinque minuti si sono portati in vantaggio con Pasalic: tutto parte da un’azione di Zapata che allarga per Zappacosta, palla sul secondo palo che il croato da pochi passi ha spinto in rete. La squadra di Mazzarri però non si è data per vinta e al 26′ ha pareggiato con Joao Pedro, bravo a sfruttare un filtrante di Godin e a superare Musso. Nel finale di primo tempo il solito Zapata ha riportato avanti i nerazzurri. La ripresa comincia con un possibile rigore per la squadra di Gasperini ma tolto in un secondo momento dopo un check dell’arbitro al VAR. Il Cagliari ci prova ma non trova il gol del pareggio. L’Atalanta vince 2-1 e vola al quarto posto a quota 22. Continua invece la striscia negativa dei sardi sempre più ultimi con soli 6 punti e alla loro quarta sconfitta consecutiva.

FOTO: Twitter Atalanta