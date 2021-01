Joao Pedro: “Il momento è difficile. La classifica inizia a preoccupare”

Come l’anno scorso, l’uomo in più del Cagliari è il brasiliano Joao Pedro. Un suo gol, oggi con il Benevento, però non è servito ad evitare l’ennesima sconfitta dei suoi con il Benevento.

Pedro, ai microfoni di Sky, ha commentato il momento nero del Cagliari: “E’ un momento complicato e la classifica inizia ad essere brutta. Siamo stati poco attenti e abbiamo pagato gli errori. Dobbiamo solo restare uniti e cercare di ribaltare questa stagione”.

Cosa manca al Cagliari? “Stiamo pagando i risultati, inizia a pesare. Dobbiamo essere più lucidi e stringere i denti. Sappiamo che i momenti di difficoltà ci possono essere. Dispiace perché la squadra non lo merita”.

Foto: Twitter Serie A