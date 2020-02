Joao Pedro: “Gol dedicato a Kobe Bryant, per me è stato un’ispirazione”

Autore del gol del momentaneo 1-0 del Cagliari contro il Parma, Joao Pedro è intervenuto così ai microfoni Sky dopo la partita: “Ci dispiace per la mancata vittoria, dobbiamo imparare, dobbiamo crescere. La squadra crea, fa il suo gioco, ma purtroppo in alcuni momenti sbaglia, regala qualcosa e gli avversari ci puniscono. L’esultanza dedicata a Kobe Bryant? Sì, è stato un idolo, un’icona dello sport, dispiace aver perso un mito così. Ho cercato nel mio piccolo di dedicargli un pensiero, l’ho sempre seguito. Per me è stato un’ispirazione. E’ una grossa perdita per lo sport in generale”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari