Joao Pedro: “Contento per la vittoria, ora testa al Fluminense”

05/07/2025 | 09:53:39

Joao Pedro ha così commentato la vittoria contro il Palmeiras “È una vittoria importante. Ero in vacanza, quindi essere entrato in campo e giocare come ho fatto è una grande soddisfazione per me. Sono molto contento di essere passato al turno successivo, ma ora dobbiamo riposare e concentrarci sul Fluminense. Su Palmer: “Cole è un ottimo giocatore. Tutti sanno che può cambiare la partita come ha fatto oggi e mi è piaciuto giocare al suo fianco. L’allenatore mi ha detto di giocare liberamente, di dare il massimo e credo di esserci riuscito. È importante che siamo passati al turno successivo. In Brasile è normale per noi giocare con i tifosi, quindi ho cercato di entrare in sintonia con loro” Infine, un pensiero sul prossimo match: “Fluminense? Sarà bello rivedere alcuni amici, ma ora penso di dovermi concentrare sul Chelsea. Devo godermi la prossima partita e rivedremo alcuni amici”.

foto: insta joao pedro