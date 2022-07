Joao Pedro andrà al Fenerbahce per una cifra di 5 milioni di euro più 1.5 di bonus. Per il brasiliano è pronto un contratto da 2.5 milioni a stagione, come anticipato nei giorni scorsi da Gianluigi Longari. Vi avevamo anticipato che la pista turca avrebbe fatto la differenza sulle altre dopo che le trattative con i club italiani non avevano dato buon esito.

Foto: Twitter Cagliari