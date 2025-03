Joao Neves: “Siamo nel nostro momento migliore. Kvara? Fortunati ad averlo con noi”

Joao Neves, centrocampista del PSG, ha parlato in conferenza stampa insieme a Luis Enrique alla vigilia della gara contro il Liverpool,

Queste le sue parole: “L’inizio della Champions è stato un po’ complicato, ma non perché giocassimo male. Non stavamo facendo male, semplicemente non segnavamo molti gol, a differenza di adesso. Penso che l’allenatore abbia per me gli stessi obiettivi che ha per gli altri giocatori: sfruttare tutte le nostre capacità. I miei punti di forza e di debolezza? Ne ho come tutti gli altri, ma come squadra stiamo davvero andando avanti insieme. Cresciamo. Penso che siamo davvero nella nostra forma migliore”.

Sul proprio momento ha detto: “Mi preparo come faccio per ogni partita. Sappiamo che la partita più importante è quella successiva, che sia contro il Liverpool o nella Coppa di Francia. Non importa contro chi giochiamo, dobbiamo sempre dare il massimo e lottare in ogni partita”.

Come ci si difende da Salah? “Il modo migliore per difendersi da questo tipo di giocatori è avere la palla”, ha aggiunto Neves. “La nostra strategia è avere la palla, mantenerla e muoverla. Cercheremo di mantenere il possesso palla il più a lungo possibile. Loro hanno giocatori di qualità, ma penso che noi siamo migliori”.

La sua opinione su Kvara: “È un bravo ragazzo, ha molte qualità come giocatore”, spiega Neves. “Avevo già giocato contro di lui a livello europeo, siamo davvero fortunati ad averlo”.

Foto: sito PSG