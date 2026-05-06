Joao Neves: “Sappiamo anche soffrire, siamo pronti per l’Arsenal. Abbiamo costruito una grande squadra”

06/05/2026 | 23:28:03

Intervistato da Canal +, Joao Neves ha commentato l’approdo del PSG in finale di Champions League: “È sempre un piacere avanzare, ancora di più raggiungere la finale. Siamo molto orgogliosi del nostro percorso, di quello che abbiamo fatto qui, di quello che abbiamo fatto in Champions League. È tempo di festeggiare con la squadra, le nostre famiglie, tutti coloro che ci hanno aiutato a qualificarci. Giocare contro il Bayern Monaco è sempre difficile; giocano bene e sono una grande squadra. Sappiamo anche soffrire e siamo pronti a quello che ci aspetta. Anche con gli infortuni, sapevamo che tutti i giocatori erano pronti a giocare, indipendentemente dal loro minutaggio. È così che abbiamo costruito una grande squadra”.

Foto: Instagram PSG

