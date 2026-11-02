João Neves, la richiesta di Luis Enrique: “Vuole 10 gol e 10 assist”

02/11/2026 | 10:19:08

Luis Enrique alza l’asticella per João Neves. Il centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain ha svelato in un’intervista a Canal+ l’obiettivo fissato dal tecnico spagnolo per la stagione: raggiungere quota dieci gol e dieci assist. Una richiesta precisa, che conferma quanto l’allenatore voglia rendere i propri centrocampisti sempre più decisivi nella fase offensiva. “Luis Enrique vuole che io faccia 10 gol e 10 assist. È un obiettivo”, ha raccontato João Neves. Il portoghese ha poi spiegato il motivo di questa richiesta, legato anche al modo di giocare della squadra parigina: “Con il suo modo di giocare, questo permette ai centrocampisti di segnare. Non giochiamo con un vero numero 9”. Un sistema che assegna responsabilità importanti anche ai giocatori della mediana, chiamati ad attaccare gli spazi e a partecipare con continuità alla manovra offensiva. Per Neves, il traguardo indicato da Luis Enrique rappresenta una nuova sfida personale, oltre che un segnale della fiducia riposta dall’allenatore nelle sue qualità. Il centrocampista ha sottolineato anche l’atteggiamento del tecnico, sempre pronto a chiedere qualcosa in più ai propri giocatori: “Mi aiuta molto a restare tranquillo e, allo stesso tempo, mi motiva a fare di più. Non è mai contento con noi, vuole sempre di più”.

Foto: instagram Psg