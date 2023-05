JOAO NEVES, IL PROTOTIPO DI CAMPIONE DEL BENFICA

La forza del Benfica negli anni, è stata quella di lanciare giovani dal vivaio, valorizzarli e poi rivenderli a peso d’oro. Tanti sono i talenti esplosi nel club di Lisbona, che hanno poi fatto le fortune delle big d’Europa. Ma anche dello stesso club di Lisbona, che lo ha poi rivenduto a peso d’oro.

Il prossimo prototipo di campione che è pronto ad esplodere in casa Benfica è il giovanissimo Joao Neves, centrocamposta classe 2004, già nel giro della prima squadra, anzi, è un perno importante per la compagine di Roger Schmidt.

Il ragazzo è il grande talento che il Benfica sta valorizzando in stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, il 21 dicembre 2022 firma il suo primo contratto professionistico, valido fino al 2028. Nove giorni dopo ha esordito in prima squadra, in occasione dell’incontro di Primeira Liga perso per 3-0 contro il Braga, subentrando a Gonçalo Ramos al minuto ’89 di gioco. Ma da gennaio a oggi, Joao Neves non si è più fermato.

Ha totalizzato ben 15 presenze in campionato, ultime delle quali da titolare. Anche in Champions ha avuto il suo spazio, ha esordito nel finale della gara con il Bruges, subentrando a Joao Mario, poi ha avuto anche due spezzoni contro l’Inter, dove ha fornito anche un assist nella gara di San Siro.

E’ stato un grande protagonista della Uefa Youth League vinta dal Benfica l’anno scorso, che è stato il suo trampolino di lancio. E’ un numero 10 del futuro, numero che ha indossato tra l’altro nelle giovanili del Benfica. Capace di destreggiarsi senza problemi sia come centrocampista centrale di grande qualità che come trequartista, nonostante il fisico minuto sa farsi rispettare anche in fase di riconquista della palla, che abbina ad una regia pulita e fantasiosa.

Una vita nelle Aquile di Lisbona, in cui è approdato nel 2016, nel settore giovanile, per poi fare tutta la trafila fino alla prima squadra. Vanta anche presenze nelle nazionali giovanili portoghesi, è capitano dell’Under 19.

Il suo valore di mercato, al momento, non è altissimo, quindi club europei interessati al ragazzo, possono provare un investimento low cost, perchè Joao Neves ha le stimmate di quello che potrebbe essere un futuro campione. Il Benfica intanto lo coccola e lo cresce, sapendo che dovesse aumentare il sio livello, dopo la prima stagione d’esordio tra i professionisti, si potrebbero scatenare aste strepitose anche per questo gioiellino.

Foto: Instagram personale