Joao Neves avvisa il PSG: “Con l’Arsenal non è ancora finita, al ritorno sarà una lotta”

01/05/2025 | 19:22:36

Il centrocampista del PSG Joao Neves ha alzato la guardia in vista del match di ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal. “Non è ancora finita. Penso che sia stata una partita molto bella quella che abbiamo giocato contro l’Arsenal, ma sappiamo che non è finita, manca ancora una partita. Ci siamo trovati nella stessa situazione in cui si trova ora l’Arsenal, quando abbiamo giocato contro il Liverpool. Siamo pronti a lottare per un’altra partita”. Riguardo al campionato inglese Joao Neves ha invece detto: “La Premier League è un po’ fisica, come ho detto più volte nelle interviste, ma in questi momenti dobbiamo mostrare il nostro meglio”.

FOTO: Instagram PSG