Joao Mario: “Vedrei bene Joao Felix al Barcellona, è il club adatto alle sue caratteristiche”

Costato 127 milioni di Euro la scorsa estate, Joao Felix è sempre al centro del ciclone in casa Atletico Madrid, dove ci si aspetta qualcosa in più da lui. Secondo il suo compagno di Nazionale, Joao Mario – oggi in forza al Lokomitv Mosca – il motivo potrebbe essere l’incompatibilità dell’ex-Benfica con la filosofia di gioco di Simeone: “L’ Atlético è una di quelle squadre che, vista dall’esterno, funziona molto bene, come se fosse una squadra italiana che gioca in Spagna. – ha dichiarato a Record –Invece, il Benfica, gioca l’80% della gara in attacco. Aggiungendoci anche la pressione che Joao Felix ha su di lui, posso capire che fatichi ad adattarsi. Ad esempio, al Barcellona – dove comunque ci sarebbe una pressione maggiore – sono convinto che farebbe decisamente meglio, perché fanno un gioco adatto alle sue caratteristiche. La prima volta che mi sono allenato con lui mi sono reso conto immediatamente di quanto fosse forte. E’ naturale parlare del suo rendimento ma, anche se lo acquisti a quella cifra, non puoi pensare che un ragazzo di 19 anni possa risolvere tutti i problemi di una squadra che, oltretutto, ha poco a che fare con lui come caratteristiche.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Lokomotiv Mosca