João Mário, un nuovo jolly per la Juventus: corsa, duttilità e spirito da Dragão

23/07/2025 | 12:48:38

João Mário Neto Lopes, classe 2000, è pronto a iniziare una nuova avventura in bianconero. Cresciuto nel vivaio del Porto, il terzino destro portoghese rappresenta uno dei talenti più completi e affidabili usciti negli ultimi anni dallo storico settore giovanile dei Dragões. Il debutto in prima squadra è arrivato il 15 luglio 2020, in una sfida di campionato contro lo Sporting Lisbona. Da quel momento João Mário è entrato stabilmente nelle rotazioni di Sérgio Conceição, guadagnando spazio e fiducia stagione dopo stagione. Con il Porto ha collezionato presenze importanti in Primeira Liga, Champions League e coppe nazionali, dimostrando affidabilità difensiva, resistenza fisica e spirito combattivo. Terzino di spinta con spiccate doti offensive, è in grado di ricoprire anche ruoli più avanzati sulla fascia destra, arrivando spesso sul fondo per servire assist grazie a un piede destro preciso. Il suo stile di gioco unisce corsa instancabile, aggressività nei duelli e intelligenza tattica, rendendolo perfettamente adatto al calcio intenso e verticale della Serie A. João Mário arriva alla Juventus con l’etichetta di giocatore già pronto, ma anche con ampi margini di crescita. Un rinforzo intelligente per la fascia destra, in grado di offrire alternative sia in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia. In bianconero troverà un contesto ambizioso dove potrà consolidarsi ad alti livelli, portando con sé lo spirito vincente forgiato al do Dragão.

Foto: insta personale