Joao Mario: solo Fiorentina da quasi 2 settimane. Domani visite

02/08/2026 | 22:00:58

Joao Mario alla Fiorentina da quasi due settimane. Vi abbiamo raccontato tutto, operazione in prestito con diritto di riscatto, il via libera della Juventus. Soprattutto la decisone viola di procedere a prescindere da un’uscita in quel ruolo (Dodo e Fortini sono due iniziati). L’esclusione di Joao Mario dalla lista dei convocati Juve per la tournée è stata l’ultima e definitiva spinta verso Firenze. Domani le visite.

foto facebook bologna