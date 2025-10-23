Joao Mario sempre più lontano dal centro della Juventus

Joao Mario doveva essere il pendolino di fascia della Juventus all’interno di quello scambio con il Porto che aveva portato al sacrificio di Alberto Costa. Ma oggi Joao Mario non può essere considerato al centro della Juventus, piuttosto viaggia in piena periferia. Anche a Madrid Tudor gli ha preferito Kalulu che ha giocato una buona partita in fase di contenimento, un po’ meno quando ha dovuto spingere e concretizzare un paio di buone opportunità. Il minutaggio di Joao Mario parla chiaro: poco più di 300 minuti in stagione, sparito completamente dai radar nelle ultime partite, mentre Kalulu ne ha collezionati quasi il triplo. Tudor avrebbe tenuto volentieri Costa, invece ha memorizzato l’arrivo di Joao Mario: è presto per i bilanci, ma i fatti fin qui dicono che quell’operazione di mercato non ha dato fin qui confortanti riscontri.

Foto: Instagram Joao Mario.

