Oggi Joao Mario ha risolto il suo contratto con l’Inter, ecco il suo saluto ai nerazzurri su Instagram: “Grazie mille Inter e in bocca al lupo per il futuro”. Ricordiamo che il portoghese è già atterrato a Lisbona, e nelle prossime ore firmerà per il Benfica.

Foto: Twitter personale Joao Mario