Joao Mario: “Pentito delle parole contro l’Inter. Se non avessi fatto il calciatore…”

Joao Mario, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calcio 2000. Ecco le parole del portoghese: “Un anno fa ho dichiarato che non sarei più tornato all’Inter? Ovviamente mi dispiace. Ho parlato a caldo. Si impara dagli errori e questo è stato un errore. Ho capito che può accaderti di tutto ma devo rispettare una squadra come l’Inter che ha speso tantissimo per te. Sono felicissimo di aver avuto una nuova chance con l’Inter. È stato molto importante per me, anche per riscattarmi da quelle parole dette senza pensare. Devo dire che sono stati fondamentali anche i tifosi dell’Inter che mi hanno dato una seconda possibilità. Sono stato in Inghilterra e lì sono tutti forse troppo tranquilli. Personalmente preferisco il calore dei nostri tifosi, anche se, quando le cose vanno male, te lo fanno notare subito. Se non avessi fatto il calciatore professionista? Penso proprio che avrei provato a diventare un avvocato”.

Foto: sito ufficiale Inter