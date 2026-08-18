Joao Mario: “Non ero abituato al calcio italiano, con la Fiorentina voglio dimostrare quanto valgo”

18/08/2026 | 15:17:47

Joao Mario si è presentato in conferenza stampa da giocatore della Fiorentina: “L’anno scorso sono arrivato alla Juventus in un calcio differente, al quale non ero abituato. Mi sono dovuto adattare ad un nuovo Paese, a una nuova lingua. La verità è che ho sempre cercato di dare il meglio. Nel calcio ci sono tanti fattori che condizionano le cose. Non ho giocato i minuti che volevo ed è per questo che ho deciso di passare al Bologna e lì le cose sono decisamente migliorate: è stata una scommessa vinta per me. Essere alla Fiorentina per me è un onore. Voglio dimostrare quanto valgo. La Fiorentina è una squadra che è partita forte e che ha un progetto che mi è subito piaciuto moltissimo. Per me c’è tanto entusiasmo alla base di questa avventura. Dovremo fare il nostro massimo per arrivare a fine stagione ed essere felici e ottenere grandi risultati”.

Foto: Sito Fiorentina