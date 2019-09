Joao Mario: “Lokomotiv scelta giusta, avevo bisogno di giocare. Champions? Daremo fastidio”

Joao Mario, centrocampista approdato alla Lokomotiv Mosca dall’Inter, ha parlato in merito alla sfida con l’Atletico Madrid ai microfoni di Marca: “In questo momento della mia carriera ho bisogno di giocare con regolarità e il club mi ha voluto più di tutti gli altri: questo è stato decisivo nella mia scelta di venire alla Lokomotiv, avevo bisogno di arrivare in un progetto nel quale sentirmi importante. La Champions League ha fatto il resto, per me è importante giocare in questa competizione. Sono sicuro che daremo fastidio nel girone. Sono felice, ho trovato un club molto ben organizzato. Dopo alcuni periodi non molto buoni, un club come questo era quello di cui avevo bisogno”.

Foto: Lokomotiv Mosca Twitter