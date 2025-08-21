Juventus, Joao Mario si presenta: “Colpito dalla grandezza del club. Ecco a chi mi ispiro”

21/08/2025 | 15:05:49

Il nuovo acquisto della Juventus, Joao Mario, si è presentato in conferenza ai microfoni della stampa. Di seguito l’estratto delle dichiarazioni: “Ciao a tutti. I primi giorni sono stati incredibili per me e mi sono trovato veramente tanto bene. Io faccio parte di un gruppo con qualità enorme e sono stati giorni molto duri per preparare al meglio questa stagione. Adesso siamo pronti per l’inizio della stagione”. Sulle prime partite in bianconero: “Mi sono sentito molto bene. Il mister mi chiede giocate molto offensive e questo mi piace. Io devo essere un giocatore offensivo per aiutare l squadra. Sto lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra”. Sul mondo Juve: “Mi ha sorpreso la grandezza di questo club. Qua c’è una grande storia. Per me è un grande orgoglio far parte di questo squadra. Vorrei contribuire a raggiungere il maggior numero di vittorie possibile per il club”. Sull’esordio in campionato: “La partita di domenica sarà sicuramente difficile, perché nel campionato italiano non ci sono partite semplice. In questa settimana abbiamo preparato la sfida e il nostro obiettivo è quello di vincere”. Su un possibile confronto con Cancelo: “Mi sono ispirato a Cancelo. Lo ammiro molto e mi ha dato molti consigli, però non abbiamo parlato del mio trasferimento, ma ne sarà sicuramente felice”.

Foto: X Juventus

