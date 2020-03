Joao Mario e il messaggio all’Inter: “A Mosca sto benissimo, sto imparando anche il russo”

Joao Mario, centrocampista della Lokomotiv Mosca in prestito dall’Inter, ha parlato su Instagram in merito alla sua avventura in Russia: “Adoro Mosca, è una città fantastica dove poter vivere. La lingua russa è abbastanza diversa dal portoghese, ma ho già imparato alcune parole che mi aiutano nella vita quotidiana, oltre che negli allenamenti e nelle partite. Cerco, settimana dopo settimana, di migliorare il mio russo”.