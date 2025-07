Joao Mario, domani le visite con la Juve. E Alberto Costa va al Porto

23/07/2025 | 11:29:57

Joao Mario sarà un nuovo terzino della Juve. Confermata l’anticipazione di ABola di ieri sera, comprese le cifre di una trattativa che porterà Alberto Costa al Porto. Joao Mario è stato valutato circa 10 milioni, mentre per Alberto Costa la Juventus incasserà 15 milioni più 1 di bonus. Il Porto ha giocato di anticipo sullo Sporting CP che, come anticipato, ci stava provando da settimane senza riuscire ad arrivare a un accordo. Anche perché lo Sporting non avrebbe potuto proporre contropartite gradite alla Juve. Le visite di Joao Mario sono previste nella giornata di domani.

Foto: insta personale