Joao Mario: “Voglio fare del mio meglio per tornare in nazionale. Su Alberto Costa…”

21/08/2025 | 14:20:34

Il nuovo acquisto della Juventus, Joao Mario, si è presentato in conferenza ai microfoni della stampa. Di seguito l’estratto delle dichiarazioni: “Serie A? Ho studiato il campionato italiano e ho visto parecchie partite della Juventus, quindi conosco bene sia il club che il campionato. Quello che posso fare è provare a migliorare in ogni aspetto sia fisico che tattico. Voglio continuare così”. Su Alberto Costa: “Alberto ha un grande potenziale e gli auguro davvero il meglio. Adesso anche lui avrà tanta pressione di vincere e spero possa fare bene. È sicuramente un candidato per la rosa del Portogallo e io voglio fare del mio meglio per tornare in nazionale. Concorrenza? Sarà eventualmente una bella rivalità”. L’ex Porto ha rivelato le sue peculiarità: “La conduzione di palla è una dei miei punti di forza. Quando ho la palla nei piedi riesco a creare opportunità. Adesso voglio esaltare le mie qualità e migliorare i miei punti deboli. Io devo migliorare ogni giorno e deve essere l’obiettivo di tutta la squadra”. Una chiosa finale: “Sicuramente dovrò lavorare per esaltare i miei punti di forza. Però in un campionato così intenso dovrò sicuramente migliorare in fase difensiva. Ogni giorno lavorerò su questo aspetti”.

Foto: Instagram Joao Mario