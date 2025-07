Joao Mario: “Sono entusiasta, Juve club straordinario. Conceicao me ne ha parlato benissimo”

24/07/2025 | 21:15:18

João Mario è un nuovo calciatore della Juventus. Il laterale portoghese, appena arrivato a titolo definitivo dal Porto, ha concesso la sua prima intervista ai canali ufficiali dei bianconeri. Queste le sue dichiarazioni: “È una sensazione fantastica. Sono molto felice di essere qui, la Juventus è un club straordinario, il più importante in Italia e uno dei più importanti al mondo, per cui non potrei essere più entusiasta di iniziare questa avventura e spero che questa sarà una bella stagione sia per me che per la squadra”.

Sulla posizione in campo: “Quando ho iniziato giocavo come ala, visto che sono un calciatore con caratteristiche più offensive, adesso però gioco come terzino destro, perché mi sento a mio agio in questa posizione. I tifosi possono aspettarsi un calciatore offensivo, a cui piace creare occasioni, servire assist e segnare qualche goal, se possibile. Ed è questo che spero di regalare ai tifosi”.

Sulla Serie A: “So che è un campionato molto competitivo, se non il più importante al mondo, ho un grande entusiasmo. So che è un campionato con molti calciatori forti, con molte squadre forti, ma sono contentissimo di essere qui e voglio dare tutto me stesso per questo club”.

Su Conceicao: “Sì, ho parlato con lui e mi ha parlato benissimo di questo club di questa città. Quando ho parlato con lui, mi sono subito reso conto che dovevo venire qui, perché mi ha detto solo cose positive e, come ho detto, sono davvero entusiasta di giocare di nuovo con lui e con tutti gli altri calciatori”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Quello che vorrei dire ai tifosi è che possono aspettarsi tutto da me per questo club e che darò il 100% in campo per lottare per questo club, per i tifosi e per la città. Farò il massimo per vincere dei titoli e per raggiungere grandi risultati qui. Ciao tifosi bianconeri, forza Juve!”.

Foto: Instagram Juve