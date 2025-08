Joao Mario: “Conceicao e Djaló mi stanno aiutando. Mi ispiro a Cancelo”

05/08/2025 | 00:10:10

In casa Juventus si presenta Joao Mario, esterno portoghese arrivato dal Porto nello scambio con Alberto Costa.

Queste le sue parole: “Ovviamente, essendo portoghesi, Francisco Conceição e Tiago Djaló mi stanno aiutando molto a capire le dinamiche di questo club. Loro mi stanno dando una grossa mano, ma sto cercando di imparare molto anche dagli altri calciatori. Sto cercando di interagire con loro per capire meglio le dinamiche del club e mi sto integrando facilmente. Spero di continuare ad adattarmi come ho fatto fino ad ora”.

Chi sono i tuoi modelli di riferimento?

“Essendo portoghese, fin da piccolo mi sono sempre ispirato a Cristiano Ronaldo, per il suo modo di lavorare, per la sua ambizione che lo spinge a volere sempre qualcosa in più. Da sempre mi ispiro a Ronaldo, mentre nel mio ruolo ho un grosso punto di riferimento, ovvero João Cancelo. Mi ispiro abbastanza al suo modo di giocare, è anche un giocatore molto offensivo, pur essendo un terzino. Ho caratteristiche abbastanza simili alle sue”.

Foto: x Juve