Joao Mario: “A Bologna mi sto trovando a mio agio. Penso che qui potrò mostrare di più le mie capacità”

24/02/2026 | 14:18:06

Il neo acquisto del Bologna, Joao Mario, ha parlato nella propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Come mi sto trovando a Bologna? Mi trovo molto bene, sin dal primo giorno ho ricevuto un’accoglienza calorosa. Il gruppo è molto unito ed è stato facile adattarmi. Ho avuto modo anche di girare per la città e ho assaporato del buon cibo. Anche l’allenatore ha avuto modo di condividere le sue idee con me e tatticamente mi sto trovando a mio agio. Cosa mi ha spinto a cambiare squadra dopo soli sei mesi? L’ho fatto per una scelta tecnica e tattica. Penso che qui potrò mostrare di più le mie capacità e avrò modo di giocare e dimostrare il mio valore”.

Foto: Facebook Bologna