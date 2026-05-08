Joao Gomes, lo scatto Atletico e lo United che resta su Ederson

08/05/2026 | 23:35:50

Nel giro dei centrocampisti ci sono movimenti significativi. Per esempio, Joao Gomes reduce da una stagione difficile con il Wolverhampton che non ha certo intaccato il suo valore. Accostato al Napoli senza grandi riscontri addirittura dallo scorso, adesso Gomes – secondo quanto riportato da Ben Jacobs nel pomeriggio – si sta avvicinando sensibilmente all’Atletico Madrid che cerca un centrocampista con quelle caratteristiche. Gli uomini mercato del Cholo avevano inseguito invano Goretzka lo scorso gennaio, hanno marcato a lungo Ederson raggiungendo un’intesa con l’entourage del centrocampista brasiliano senza avvicinarsi alla richiesta dell’Atalanta superiore ai 40 milioni più bonus. E così resta aperta la pista Ederson (scadenza 2027) per il Manchester United all’interno di una rivisitazione del centrocampo. Di Ederson in orbita United vi abbiamo parlato in esclusiva diverse volte a partire da agosto 2024, con tracce evidenti ad aprile 2025, lo scorso dicembre e gli aggiornamenti che abbiamo dato pochi giorni fa. I Red Devils stanno lavorando per completare gli accordi con gli agenti di Ederson per poi presentarsi dall’Atalanta e accontentarla (i rapporti sono eccellenti). Non ci sono intese definitive, ma si sta lavorando molto e la situazione va monitorata con attenzione.

foto x atalanta