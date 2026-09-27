Joao Felix: “Voglio tornare in Europa, ti dà motivazioni in più. Ronaldo? Spero di servirgli l’assist per il millesimo gol”

27/09/2026 | 20:20:33

Joao Felix, talento portoghese classe 1999 mai sbocciato fino in fondo, si trova attualmente all’Al Nassr, in compagnia di Cristiano Ronaldo. Proprio del cinque volte Pallone d’Oro e della voglia di tornare in Europa ha parlato a un’intervista concessa ad AS.

Su Ronaldo: “È qualcosa che pochi nel mondo del calcio possono dire di aver fatto. È un onore. Siamo cresciuti vedendo Cristiano come il nostro idolo, un modello da seguire. Quando gli mancherà un solo gol, ogni volta che avrò la palla cercherò di passargliela. Quel gol passerà alla storia del calcio e esserci sarebbe un momento fantastico”.

Sulla voglia di tornare ad alti livelli: “Ho pensato, anche se forse non subito, a un ritorno in Europa. Non so se sarà alla fine di questa stagione o della prossima, ma voglio tornare. Giocare in Europa, giocare in Champions League, giocare con le migliori squadre del mondo ti dà una motivazione in più”.

Foto: X Joao Felix