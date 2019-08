Joao Felix: “Stiamo bene, ma è soltanto l’inizio”

Altro gol per il nuovo acquisto dell’Atletico Madrid Joao Felix. Il portoghese ha siglato la rete del raddoppio che ha permesso ai colchoneros di mettere al sicuro la partita contro l’MLS All Stars, battuti poi 3-0 grazie al gol di Diego Costa nel recupero. Il classe 1999 mantene però i piedi per terra: “Stiamo bene, ma è soltanto l’inizio, lavoreremo ogni giorno per migliorare per fare poi un buona stagione e una buona Liga. Il gol? Mi piace segnare, l’ho fatto nelle ultime due partite e sono contento. Mi sto ambientando, è bello giocare con calciatori che prima vedevo in televisione. L’adattamento dipende molto anche dai compagni di squadra, ma sta andando bene. Con Diego Costa c’è intesa, parliamo la stessa lingua e questo aiuta, spero di fornirgli ancora più assist”.

Foto Twitter Atletico Madrid