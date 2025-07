Joao Felix: “Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di iniziare. Jorge Jesus? So di piacergli molto”

29/07/2025 | 16:57:49

Joao Felix apre un nuovo capitolo della sua carriera e si dice entusiasta della sua nuova avventura in Arabia Saudita. L’attaccante portoghese, reduce da una stagione in prestito al Milan, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, dopo il trasferimento a titolo definitivo all’Al-Nassr. “Essere qui è una grande emozione. Sono felice di unirmi a questo club e di ritrovare giocatori straordinari. Non vedo l’ora di cominciare”. Felix ha svelato anche un retroscena sul rapporto con l’allenatore portoghese Jorge Jesus, attuale tecnico del club saudita: “Ho parlato con Jorge Jesus qualche volta, so di piacergli molto. Lo dice sempre a me e ai giocatori che avrò in spogliatoio, miei connazionali.”

Foto: insta al nassr