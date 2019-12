Joao Felix: “Non sento il peso dei 120 milioni. Pochi gol? Arriveranno presto, uno dopo l’altro”

Joao Felix, fresco vincitore del Golden Boy 2019, ha parlato al quotidiano portoghese A Bola dei primi mesi vissuti all’Atletico Madrid sotto la guida di Diego Simeone: “I 120 milioni spesi per me non mi peseranno mai. Mi piacerebbe avere più energia nell’arco dei 90 minuti, lavorerò per mettere più benzina nelle gambe. Pochi gol?Quando la palla inizierà a entrare, i gol verranno uno dopo l’altro, tutti i sacrifici saranno valsi la pena“.

Foto: Twitter Atletico Madrid