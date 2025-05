Joao Felix: “Non pensiamo alla Coppa Italia. Concentrati sulla gara di stasera”

09/05/2025 | 20:26:25

L’attaccante del Milan, Joao Felix, ha parlato a Dazn prima del match contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Ogni gara è importante per la squadra e per i giocatori, siamo concentrati e proveremo a vincere per pensare poi alla finale. A volte non è facile trovare spazi, dobbiamo fare i passaggi giusti per sfruttare le nostre qualità e avere le opportunità di segnare per vincere”.

Foto: sito Milan