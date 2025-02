Joao Felix: “L’Inter mi voleva, mi piacerebbe rimanere al Milan”

Tra gli ultimi grandi acquisti di questa sessione invernale di calciomercato in casa Milan c’è stato Joao Felix. Il portoghese, infatti, è stato tra i più attesi dalla tifoseria rossonera e ha subito ripagato con una perla nella sfida di Coppa Italia contro la Roma. Durante la sua conferenza stampa di presentazione ha parlato anche delle sue sensazioni in vista del futuro: “Per ora sono al Milan in prestito fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo tutto, il club, le persone e le strutture. Sono stato ben accolto e la cosa più importante per me è stare dove mi sento bene. Per il momento qui mi sento molto bene. Poi nel calcio le cose possono sempre cambiare, ma se ci fosse la possibilità di rimanere al Milan mi piacerebbe. Su di me c’era anche l’Inter e il mio agente me ne ha parlato. Però avevo già iniziato a trattare con il Milan e ho detto che sarebbe stato impossibile. Avevo già preso la mia decisione”.

FOTO: X Milan