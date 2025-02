Joao Felix in chiusura al Milan: rispettato il piano rossonero di venerdì scorso

Vi abbiamo raccontato venerdì scorso che l’intenzione del Milan sarebbe stata quella di prendere Joao Felix dopo Gimenez. Non a caso nei giorni scorsi Jorge Mendes era stato a Torino ufficialmente per assistere a una partita del figlio, ma ufficiosamente per parlare dell’attaccante portoghese del Chelsea con i dirigenti rossoneri. In questi minuti il Milan sta alzando il pressing per andare fino in fondo, nel rispetto di un piano che era chiaro dallo scorso venerdì. Quest’ultimo prevedeva l’uscita di un altro attaccante oltre a Morata, infatti in queste ore Okafor è al centro del mercato (con il Napoli che può uscire allo scoperto). L’unica cosa che non si è perfezionata è stata la cessione di Tomori, ma soltanto perché il difensore ha rifiutato dopo l’accordo tra il Milan e il Tottenham.





Foto: Instagram Chelsea