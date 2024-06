Joao Felix: “Il mio futuro? Voglio restare al Barcellona, ma non dipende solo da me”

Quest’anno i blaugrana hanno chiuso senza vittorie di titoli: “Non abbiamo avuto molta fortuna. Non è stata una grande stagione perché alla fine non abbiamo vinto nulla, anche se eravamo lì. Magari l’anno prossimo, se resto, almeno dovremmo vincere qualcosa. Se rimarrà? Non dipende da me. Ho detto che amo il Barça, è sempre stato il club della mia infanzia e voglio restare ma non dipende da me, dipende su tante altre cose E vedremo cosa potrà succedere”.

Foto: Instagram Joao Felix