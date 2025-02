Joao Felix: “Il Milan è un club immenso, mi ispiro a Kakà”

Il calcio italiano ha già imparato a conoscere Joao Felix, soprattutto dopo la magia in Coppa Italia contro la Roma. Adesso, però, il fantasista rossonero si è presentato anche in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Ho avuto l’opportunità di segnare a San Siro e segnare per il Milan. Sapevo della grandezza di questo club , il Milan è immenso. Quando sei dentro capisci che sei in uno dei club più grandi d’Europa. Il mio calciatore preferito è sempre stato Kakà. Non ho mai parlato con lui del Milan, ma ho scambiato qualche idea con lui in passato. Per me è un idolo, ma non mi posso paragonare a lui. Spero di fare la storia come ha fatto lui. Si può giocare anche con quattro attaccanti in campo, anche perché questo non significa che gli attaccanti non debbano difendere. Gimenez, Pulisic, Leao e io siamo attaccanti, ma quando c’è da difendere siamo lì anche noi a fare il nostro lavoro. Aiutiamo la difesa e cerchiamo sempre l’equilibrio. Conceiçao già lo conoscevo, avevo giocato contro di lui e lo seguivo. Gli ho detto ciò che mi aspettavo, ovvero di giocare nel mio ruolo. Non mi ha detto se avrei giocat0 tanto o poco, ma che avrei giocato nel mio ruolo ed è stato questo a convincermi”.

FOTO: X Milan