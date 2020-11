Joao Felix: “Il Barcellona ci farà correre di più, siamo molto motivati”

Joao Felix, centrocampista del Portogallo e dell’Atletico Madrid, a pochi giorni dalla super sfida di sabato contro il Barcellona, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni ufficiali del club spagnolo. Queste le sue parole: “Siamo arrivati ​​bene e molto motivati ​​a questa partita. Stiamo facendo le cose per bene e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Sappiamo tutti che al Barcellona piace avere molto possesso palla. Passano molto tempo con la palla tra i piedi e questo ci farà bene. Correre un po’ più del normale, ma implementeremo il nostro modo di giocare per fare una grande partita. Queste partite contro grandi squadre sono quelle che ci piace giocare. Siamo pronti a scendere in campo e divertirci al massimo. In questa stagione ho iniziato bene e sto continuando alla grande. Continuerò a lavorare affinché possa dare gioia ai tifosi e all’Atletico. Ci mancano i nostri tifosi, spero che tornino presto.”

Foto: twitter ufficiale Atleti