Joao Felix: “I primi mesi in Spagna non sono stati facili. Ora voglio la Champions”

Joao Felix, stella portoghese dell’Atletico Madrid, ha parlato della sua avventura in Spagna a Benfica TV: “Non sono cambiato, ma sicuramente ci sono delle differenze. All’inizio è stato strano: lasciare il Portogallo e è stato difficile, non ero abituato a farlo. Ho avuto problemi ma per fortuna mi sono rimesso a posto. Ora mi piacerebbe vincere la Champions League con l’Atlético, dopo aver eliminato il Liverpool. Ci vorrà un po’ di fortuna. Se riuscissimo a vincere sarebbe il giorno più felice della mia vita”.

Foto: Atletico Madrid Twitter