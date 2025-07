Joao Felix: “Futuro? O resto in Premier o vado al Benfica”

06/07/2025 | 23:34:13

Joao Felix, attaccante portoghese, è tornato al Chelsea dopo il prestito al Milan. Il giocatore

ha parlato del suo futuro a CMTV: “Il Benfica è casa mia, un giorno tornerò. Non so se sarà ora o tra qualche anno. Mi auguro presto. Se sarà ora, sarò felice. Futuro prossimo? O rimango in Inghilterra o torno al Benfica”.

Foto: Instagram Chelsea