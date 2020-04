Joao Felix: “Felice all’Atletico. Pressione? Non devi pensare di essere il nuovo CR7 perché…”

“Sono felice di aver scelto l’Atletico Madrid”. Parola di Joao Felix, gioiello dei Colchoneros, intervenuto ai canali ufficiali del Benfica, la sua ex squadra. “Sono molto felice. È un sogno per ogni giocatore poter giocare in una delle migliori squadre del mondo. Avevo diversi club interessati ma alla fine ho scelto l’Atletico perché era quello che mi piaceva di più e penso che mi darà le migliori condizioni per migliorarmi. A casa abbiamo sempre amato il calcio. Fin da giovanissimo. Ancora oggi abbiamo palline sparse per la casa. Mio padre e mio fratello hanno sempre amato lo sport. Mio padre giocava a pallamano e di tanto in tanto giocavamo, ma io volevo giocare a pallone, ma nessuno mi ha mai messo molta pressione. Non devi pensare che sarai il prossimo Cristiano Ronaldo o che vincerai questo e quello. Perché devi solo divertirti. La pressione arriva dopo”, ha chiuso Joao Felix.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid