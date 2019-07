Joao Felix e quell’eredità pesante: prende la maglia numero 7 di Griezmann

Eredità pesante per Joao Felix. Il talento portoghese, appena ufficializzato dall’Atletico Madrid come nuovo acquisto (prelevato per 126 milioni dal Benfica) ha scelto di indossare la maglia 7 dei Colchoneros, numero che fino a pochi giorni fa apparteneva ad Antoine Griezmann. Non una maglia qualunque, ma Joao Felix ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere il francese…

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid