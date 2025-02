Joao Felix e le tante soluzioni per Conceicao: come cambia il Milan col portoghese

Joao Felix è uno dei volti copertina di questo mercato invernale del Milan. Una pedina preziosa, che va a impolpare un reparto che necessitava di innesti importanti, nonostante la presenza di giocatori come Pulisic e Leao. Il classe 2000 potrebbe agire come nuovo numero 10 rossonero (almeno spiritualmente) fornendo delle nuove soluzioni al tecnico Conceicao. Nel 4-2-3-1 del lusitano infatti, Felix potrà agire in tutti e tre i ruoli della trequarti dietro la punta Jimenez, offrendo qualità e spunti alla manovra. Chiaro che il ruolo maggiormente scoperto sarebbe quello di trequartista, dato che gli esterni sono coperti da Leao e Pulisic. Se dovesse quindi trovare una collocazione sulla trequarti insieme a Leao e Pulisic, Reijnders subirebbe un arretramento del suo raggio d’azione e tornerebbe a giocare nei due sulla mediana.

Foto: X Chelsea