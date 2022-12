Joao Felix e la frecciatina al Cholo Simeone: “Quando le condizioni sono favorevoli, le cose escono meglio”

Che Joao Felix e il Cholo Simeone non andassero d’accordo, oramai, è cosa ben nota. Il trequartista portoghese nella sua squadra di club, l’Atletico Madrid, non riesce a ritagliarsi un posto da titolare, anche a causa del gioco di Simeone, che certamente non beneficia un giocatore tecnico come Felix. Joao ha un rendimento nettamente diverso con il Portogallo e ha voluto sottolinearlo a fine partita: “Il modo di giocare del Portogallo e quello di giocare dell’Atletico Madrid è differente. Quando le condizioni sono favorevoli, le cose escono meglio”. Parole che sembrerebbero inevitabilmente essere dirette al suo allenatore di club.

Foto: Instagram Joao Felix