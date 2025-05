Joao Felix: “E’ impossibile dire di no al Milan. E’ una maglia diversa dalle altre”

01/05/2025 | 13:00:30

L’attaccante del Milan, Joao Felix, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulle sue impressioni con i rossoneri.

Queste le sue parole: “Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fronte ai nostri tifosi. È stato un momento molto bello. Io faccio sempre quello che serve per la squadra. Sono qui per dare il meglio di me, che giochi in difesa, a centrocampo o in attacco. Mi alleno al massimo e cerco di farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno”.

L’ex Benfica e Atletico Madrid si è soffermato anche sull’arrivo al Milan: “Prima che arrivasse la proposta, guardavo le partite del Milan e pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare con quella maglia. Quando poi c’è stata l’offerta, è diventato tutto facilissimo: ho detto al mio agente (Jorge Mendes, ndr) di fare il possibile perché l’affare si concludesse ed è andata bene.

Cosa ti affascina del club rossonero? Joao Felix risponde così: “Insieme al Barcellona, al Real Madrid e a pochi altri, il Milan è nell’élite delle società più importanti al mondo. È differente indossare questa maglia rispetto a indossarne altre. E quando ti cerca il Milan, è difficile dire di no”.

Foto: X Milan