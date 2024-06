Riguardo all’Italia e al pareggio insperato contro la Croazia che ha impedito alla Nazionale di Martinez di incrociare gli Azzurri: “Bene. Sapevamo di poter giocare con l’Italia, sì. Ho visto il primo gol della Croazia e poi non ho visto quello dell’Italia perché sono andato a giocare a carte, è passato un po’ di tempo dal pareggio. Il gol l’ho visto dopo, ma in quel momento non me ne sono nemmeno accorti, ci stavamo preparando per giocare contro l’Italia. Forse è andata meglio così'”.