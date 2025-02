Il Milan sta per chiudere un altro colpo in attacco. Come avevamo anticipato, oltre a Gimenez, piano rispettato anche per Joao Felix.

Il giocatore arriverà dal Chelsea, a rinforzare il reparto avanzato di Conceicao. Il portoghese è atteso in serata a Milano, causa nebbia atterrerà a Malpensa verso le 22.

Foto: X Chelsea