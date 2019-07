Joao Felix all’Atletico Madrid, ora è ufficiale: al Benfica 126 milioni

Joao Felix è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi minuti. Il talento portoghese classe ’99 arriva dal Benfica, che incassa ben 126 milioni di euro, e ha firmato un contratto di 7 anni con i Colchoneros. Questo il comunicato ufficiale: “Il Benfica ha annunciato mercoledì alla Securities Market Commission di aver raggiunto un accordo con il Club Atletico Madrid per il trasferimento definitivo dei diritti sportivi del giocatore Joao Felix per l’importo di 126 milioni di euro”.

Foto: Twitter ufficiale Benfica