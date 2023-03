JOAO DE ASSIS MOREIRA, IL FIGLIO DI RONALDINHO CHE FA SOGNARE IL BARCELLONA

Si chiama Joao Mendes de Assis Moreira, ha firmato un contratto con il Barcellona ed è il figlio di Ronaldinho. Per il momento verrà impiegato nelle squadre Juvenil A e Juvenil B, ma i tifosi catalani sognano che il classe 2005 possa ripercorrere le tappe della carriera formidabile del suo papà.

Joao ha mosso i primi passi in una scuola calcio di Rio de Janeiro, prima di entrare a far parte del settore giovanile del Flamengo all’età di 10 anni. Poi due trasferimenti, prima al Vasco da Gama e poi al Boavista-Rj, prima dell’approdo al Cruzeiro. Un’infanzia lontana dai riflettori per dedicarsi esclusivamente al calcio: per anni ha infatti nascosto di essere il figlio di Ronaldinho. Nel 2019, in occasione della firma del suo primo contratto da professionista con il Cruzeiro, ha svelato la sua identità.

Nel febbraio del 2022 si è trasferito in Spagna per un periodo di prova con il Barcellona, dopo un anno è arrivato l’esordio in una squadra mista delle giovanili blaugrana in una sfida contro i pari età del Manchester United, vinta per 3-1. “Vogliamo che il figlio di Ronaldinho continui la sua carriera qui. Gli faremo un contratto. L’altro giorno abbiamo parlato con il suo agente e deve chiudere alcune cose in Brasile”, le parole di Laporta dopo la partita. E così è stato.

Rispetto al papà Gaucho, il classe 2005 è una prima punta centrale, ma all’occorrenza può essere anche utilizzato sulla trequarti o come seconda punta. Il piede è quello sinistro. Joao è dotato di un ottimo tiro dalla distanza e di un’ottima abilità palla al piede, anche se per ora ha dimostrato tecnicamente di meno del papà. Il tempo però è dalla sua parte, i tifosi del Barcellona possono sognare.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona Masia